Ледокол "Авраамий Завенягин" освободил из ледового плена шесть судов на Енисее

НОРИЛЬСК, 7 ноября. /ТАСС/. Ледокол "Авраамий Завенягин" освободил из ледового плена на Енисее шесть судов транспортной компании. Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-службе компании "Норникель", которой принадлежит ледокол.

"Экипаж ледокола "Авраамий Завенягин", принадлежащий Заполярному транспортному филиалу (входит в структуру ПАО "ГМК "Норильский никель"), предпринимает все возможные меры по спасению каравана из семи судов транспортной компании "Сибирь-РечьТранс" (ООО ТК "СРТ"), зажатых льдами в районе Игарки. Пять судов уже находятся в безопасности. Еще одно судно в сопровождении ледокола прошло наиболее сложный участок торосов и находится в 70 км от порта Игарка. Судьба одной баржи пока остается под вопросом из-за невозможности ее отбуксировать в свободное ото льда место", - сообщили в компании.

По данным пресс-службы, 26 октября утром, после загрузки на баржи ООО ТК "СРТ" порожних контейнеров, караван из семи судов вышел из Дудинки в Красноярск. На следующий день руководство "СРТ" обратилось в Заполярный транспортный филиал с просьбой о помощи в ледокольной проводке каравана до поселка Туруханск в связи со сложной ледовой обстановкой на Енисее. 29 октября ледокол "Авраамий Завенягин" нагнал караван и начал освобождать его из ледяного плена.

В пресс-службе отметили, что ранее Заполярный транспортный филиал информировал судовладельцев, находящихся в порту Дудинка, что по прогнозам дата льдообразования на Енисее приходится на 25 октября. Порт Дудинка выразил готовность обслужить все суда до этой даты, чтобы корабли могли безопасно уйти к месту базирования в Красноярск.

Ледокол "Авраамий Завенягин" - речной ледокол на Енисее. Спущен на воду в 1984 году. Малая осадка - 2,5 м - позволяет работать в условиях мелководья по притокам Енисея.