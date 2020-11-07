В Совфеде назвали крайней мерой уничтожение животных для борьбы с коронавирусом

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Уничтожение животных, которые потенциально могут способствовать распространению коронавируса, является крайней мерой, ученые должны прежде изучить вопрос передачи COVID-19 от животных человеку, заявил ТАСС в субботу глава комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.

"Данный вопрос сейчас требует пристального изучения, нашей медицинской, биологической науке обязательно нужно посмотреть, насколько животные могут быть переносчиками коронавируса. Тенденция достаточно новая, нам важно сейчас самим не перепугаться, надо этот вопрос прорабатывать, иначе мы сейчас кинемся истреблять каких-то животных, ни в коем случае этого делать нельзя", - сказал Майоров, комментируя сообщение о том, что инфицирование норок коронавирусом зарегистрировано уже в шести странах.

"Уничтожение [животных] - это, я считаю, крайний путь", - подчеркнул сенатор.

Он добавил, что уничтожение любого подвида животных нарушает биологический баланс. "Этого делать нельзя, каждое животное на планете играет свою особенную роль", - пояснил Майоров.

В частности, по словам сенатора, в ходе исследования на данную тему нужно определить, о домашних или диких животных как о переносчиках коронавируса идет речь, есть ли возможность их лечить и изолировать.