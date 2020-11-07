В Думе считают "варварством" и "истерикой" решение Дании уничтожить норок из-за COVID-19

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Решение датского правительства сжечь всех норок на зверофермах при отсутствии доказательств передачи коронавируса от животного человеку - это варварство и истерика. Об этом ТАСС в субботу заявил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов ("Единая Россия").

"Предлагается миллионы этих несчастных норок уничтожить из-за подозрений в передаче коронавируса, но я напомню, что исследования по всему миру - с самого начала пандемии и до настоящего времени - говорят о том, что от животных коронавирус человеку быть передан не может. Поэтому чем вызвана эта истерика и в чем провинились конкретно норки - сказать сложно. И их сейчас будут сжигать в печах теплоцентралей - это вообще дикость, средневековье, варварство и какой-то фашизм, норочий геноцид", - отметил Бурматов.

Он напомнил, что единственный вариант, как животные могут передать вирус человеку - если после прогулки оно принесет вирус на шерсти или лапах в дом. "Но точно так же человек может принести его на себе, потрогав перила или ручку двери в подъезде. Это просто вопрос гигиены человека и гигиены животных. А чтобы животное могло передать человеку коронавирус - ни одного подтвержденного факта до сих пор не существовало, тем более в таких масштабах", - отметил Бурматов.

По его словам, если у сотрудников звероферм есть научные данные, которые доказывали бы передачу вируса от животных человеку, то необходимо представить их для обсуждения в рамках Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и международных конференций. Кроме того, подчеркивает Бурматов, обслуживанием звероферм занимается не такое большое количество людей. "Каждую ферму обслуживают по несколько человек, там количество контактов минимально, соблюсти безопасность можно, нет необходимости в массовом уничтожении этих зверьков", - подчеркнул Бурматов.

Он напомнил, что это уже "не первая паническая история". По его словам, в самом начале пандемии и в России встречались опасения передачи коронавируса от животных, в том числе домашних, пока не было убедительно доказано обратного. В то же время Бурматов не исключает, что норки, заразившиеся коронавирусной инфекцией, могут представлять научный интерес, но не более.

"Мы против, чтобы на норках ставились такие бесчеловечные опыты. Дания вообще в плане отношения к животным очень необычная страна. Они то посетителям зоопарков предлагают приносить своих домашних питомцев, чтобы скармливать животным, и разрешают на это смотреть, то они жирафа расчленили, то льва препарировали на глазах у школьников и с трансляцией в интернете. К дельфинам у них особое отношение - фестиваль есть, когда они загоняют на мель дельфинов и убивают их там, море на несколько километров окрашивается в кровавый цвет. В общем, такая, европейская страна со всеми "гуманистическими" последствиями. И с норками там такая же история", - подчеркнул Бурматов.