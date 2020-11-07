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Пандемия COVID-19

В Москве за сутки умерли 74 пациента с коронавирусом

Общее число умерших из-за COVID-19 в городе достигло 7 289

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. В Москве за сутки умерли 74 пациента с коронавирусом. Об этом сообщили в субботу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

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"В Москве скончались 74 пациента, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Всего в столице умерли 7 289 человек с коронавирусом. На 7 ноября в Москве зафиксировано более 462,5 тыс. случаев заражения, в общей сложности в городе вылечились более 118,6 тыс. пациентов.

Коронавирусом в мире заразились более 49 млн человек, свыше 1,2 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 753 836 случаев заражения, выздоровели 1 312 927 человек, умер 30 251. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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РоссияПандемия COVID-19
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