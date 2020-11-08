Осенний турпоток на курорты Кубани снизился на 15% по сравнению с 2019 годом

КРАСНОДАР, 8 ноября. /ТАСС/. Количество туристов, посетивших курорты Краснодарского края осенью 2020 года, составило 2,9 млн человек, что на 15% меньше, чем годом ранее, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства курортов и олимпийского наследия Краснодарского края.

"С 1 сентября по 1 ноября 2020 года Краснодарский край посетили 2,9 млн туристов, что на 15% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (в 2019 году - 3,4 млн.). Пандемия коронавируса оказала негативное влияние на международный туристический рынок и этот фактор продолжает оказывать влияние на туристические потоки", - сообщили в пресс-службе.

По состоянию на 1 ноября, средняя заполняемость Черноморского побережья составляет около 60%, Азовского побережья - около 33%. "Развитием туризма в межсезонье министерство активно занимается уже не первый год. Эта задача определена в том числе поручениями губернатора Вениамина Кондратьева и Стратегией социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года", - добавили в пресс-службе, отметив, что результатом этой работы является постепенный рост доли межсезонья в общегодовом туристическом потоке. В качестве примера отметили, что в 2019 году около 40% годового турпотока было сформировано в "низкий" сезон - зимой, весной и осенью.

О туризме на Кубани

В этом году из-за пандемии курортный сезон в Краснодарском крае начался позднее, чем обычно. С 1 июня возобновили работу санатории с медицинской лицензией. Действовавший с марта в регионе карантин был снят только 21 июня, после чего туристы смогли приезжать без каких-либо ограничений. Туристическая отрасль в регионе была признана наиболее пострадавшей.

Краснодарский край является основным курортным регионом России. В 2019 году турпоток в Краснодарский край составил около 17,3 млн человек, средняя загрузка средств размещения - 71,3%. Министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светлана Балаева ранее сообщала ТАСС, что в текущем сезоне в регионе ожидают около 7 млн отдыхающих.