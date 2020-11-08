Глава Гознака рассказал о возможности создания электронного паспорта

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Вопросы введения электронного паспорта - ID-карточки, которая содержит основную информацию о человеке, включая биометрические данные и электронную подпись - являются в настоящее время предметом активных обсуждений. Об этом " Российской газете " рассказал глава Гознака Аркадий Трачук в интервью, которое опубликовано в воскресенье.

"Это позволит человеку выполнять все необходимые функции и в электронной среде, и в физической среде, не прибегая к другим средствам электронной идентификации и подписания документов, - приводит газета слова Трачука. - При этом сама карта благодаря своим защитным признакам должна давать уверенность, что вы держите в руках подлинный документ".

Кроме ID-карточки планируется разработать мобильное приложение, которое позволит выполнять широкий спектр действий, кроме тех, которые требуют более высокого уровня идентификации.

"Здесь есть вопрос границ, что можно делать при помощи этого приложения, а что нельзя, вопрос границ использования электронной подписи, простой или квалифицированной", - сказал глава Гознака.

"Никаких технических препятствий нет ни с нашей со стороны, ни со стороны поставщиков микроэлектроники, и даже со стороны инфраструктуры применения в целом, - приводит издание слова Трачука. - Все вопросы либо уже сняты, либо могут быть быстро решены. Но пока до конца не ясно, какие задачи должен решать чип, как именно он должен взаимодействовать с инфраструктурой применения. Это все - предмет текущих обсуждений".

Прототип электронного паспорта был представлен еще в прошлом году, однако процесс не был завершен из-за пандемии.