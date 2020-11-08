Собянин: ситуация с коронавирусом в Москве пока нестабильна даже при удаленке в школах

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Москве пока не произошло даже после введения дистанционного обучения. Об этом сообщил в воскресенье мэр столицы Сергей Собянин в интервью программе "Неделя в городе" на телеканале " Россия-1 ".

"Нужны, конечно, меры по дистанционному обучению школьников, потому что мы видим, что стабилизации на определенном уровне не произошло, что вновь наращивается динамика по ковиду", - сказал он, комментируя продление дистанционной учебы для школьников 6-11-х классов до 22 ноября.

Собянин добавил, что власти Москвы пока не предполагают жестких ограничений из-за ситуации с коронавирусом, как это происходит за рубежом. По его словам, система здравоохранения на данном этапе справляется с теми вызовами, которые есть.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом, число новых случаев в последнее время растет. В связи с этим мэр ввел несколько профилактических мер, в том числе школьники 6-11-х классов с 19 октября перешли на дистанционное обучение, которое продлено до 22 ноября.

Заммэра столицы Анастасия Ракова ранее сообщила в интервью ТАСС, что такая мера дает результат, поскольку за четыре недели удалось сократить долю заразившихся вдвое (с 8,9% до 4,3%), а также почти в два раза снизить долю учащихся школ в общем числе заболевших. По ее словам, заболеваемость в этой группе напрямую влияет на заражения других членов семьи. За время пандемии около 45 тыс. детей в Москве заразились коронавирусом, из них около 10% проходили лечение в больницах.