В Ростуризме сообщили, где россияне чаще всего предпочитают отдыхать в Новый год

ТЮМЕНЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Наибольшей популярностью у российских туристов на новогодние праздники в этом году пользуются горнолыжные курорты и отдых на Русском Севере. Об этом сообщила журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Глубина бронирований из-за пандемии в этом осенне-зимнем сезоне сократилась до 10-14 дней, но бронирования на Новый год уже идут, сообщила глава ведомства.

"Что касается наиболее популярных направлений, то это традиционно горнолыжные курорты Сочи, Архыз, Домбай. Большой популярностью пользуются Шерегеш, Хибины. Также востребованы туры к настоящей русской зиме на Русский Север - в Мурманскую область, Карелию, Архангельскую область. Популярен не пляжный российский юг, где теплая зима, а оздоровительные туры", - сообщила Догузова.

Большим потенциалом в этом году обладают российские термальные курорты, отметила она. "Надеюсь, что и Тюменская область теперь будет популярна на новогодние праздники, потому что это уникальная возможность полежать в теплых термах в окружении снега на морозном воздухе. И еще иметь возможность съездить в замечательный Тобольск, который хранит страницы многовековой истории нашей страны", - отметила руководитель Ростуризма.

Популярность российских термальных источников в ближайшие годы может вырасти в несколько раз, считает она. При этом на таких курортах, включая Тюменскую область, необходимо продолжить развивать туристическую инфраструктуру, создавать популярные и комфортные туристические маршруты, работать над созданием еще большего количества разнообразных предложений на любой вкус и кошелек, подчеркнула Догузова. При этом нужно работать над повышением узнаваемости и продвижением этого направления, отметила руководитель ведомства.