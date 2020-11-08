В Железноводске установят скульптуру Хозяйки горы Железной

ПЯТИГОРСК, 8 ноября. /ТАСС/. Бронзовую скульптуру легендарному персонажу, одарившему местных жителей, согласно преданиям, минеральной водой, установят на площадке Графского источника в Железноводске (Ставропольский край). Об этом сообщил в субботу ТАСС глава города-курорта Евгений Моисеев.

"В Железноводске Хозяйку горы Железной увековечат в бронзе. Скульптура, изображающая лесную царевну будет установлена на благоустроенной площадке Графского источника. Художники сейчас готовят свои предложения", - сказал Моисеев.

По его словам, скульптура будет выполнена в человеческий рост из бронзы и установлена на одной из входных групп велотерренкура, где на парковочной площадке можно будет оставить транспорт в зоне видеонаблюдения и начать велопрогулку.

Ранее сообщалось, что Графский источник в Железноводске облагородят в рамках масштабного экологического проекта "Кавминводский велотерренкур". Месторождение холодной ключевой воды, обнаруженное в 1901-1902 годах на северном склоне Развалка, сейчас представляет собой трубу со струящейся водой. После реставрации здесь появится открытый бювет, который будет гармонировать с окружающей природой.

Железноводск располагается в Ставропольском крае и входит в регион Кавказских Минеральных Вод. Это известный бальнеологический, питьевой и грязевой курорт, в котором работают 24 санатория и 15 гостиниц. На курорте применяются питьевое лечение, грязелечение, минеральные ванны, ингаляции, аэротерапия. Железноводск входит в первую пятерку экологически чистых городов России.