Аргентина подписала соглашение о поставке 22 млн доз вакцины от коронавируса AstraZeneca

БУЭНОС-АЙРЕС, 8 ноября. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Правительство Аргентины подписало соглашение о поставке 22 млн доз вакцины от коронавируса, разработанной учеными Оксфордского университета и англо-шведской компанией AstraZeneca. Об этом сообщил в субботу производитель.

По его информации, если испытания вакцины завершатся успешно, и будет доказана ее эффективность, Аргентина получит препарат в первом полугодии 2021 года. Как отметили власти республики, достигнутое соглашение не означает, что они не продолжат вести переговоры с другими производителями вакцин.

В пятницу президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил, что уже в декабре страна может получить 10 млн доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V". По словам главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, вакцины для южноамериканской республики будут произведены партнерами РФПИ в Индии, Китае и Южной Корее. Кроме того, в декабре Аргентина может получить 750 тыс. доз вакцины американской компании Pfizer.

В августе стало известно, что в Мексике и Аргентине будет запущено производство вакцины от коронавируса, разработанной учеными Оксфордского университета и AstraZeneca. Речь идет о выпуске 150-250 млн доз препарата, предназначенных для всех стран Латинской Америки, за исключением Бразилии. Ранее власти Аргентины заявили, что вакцинация от коронавируса будет добровольной и бесплатной для жителей страны.

Власти зафиксировали первый случай инфицирования новым коронавирусом в стране 3 марта. С 20 марта в республике действуют карантинные ограничения. К настоящему моменту число инфицированных в Аргентине превысило 1,2 млн человек, от последствий заболевания умерли свыше 33 тыс. человек.