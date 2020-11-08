В Москве за сутки после коронавируса выздоровели 3 254 человека

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Число вылечившихся пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус, увеличилось в Москве за сутки на 3 254 - до 339 913, сообщила в воскресенье журналистам заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 3 254 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 339 913", - сказала она.

Выздоровевшим москвичам предлагают стать донорами плазмы. Донором может быть человек в возрасте от 18 до 55 лет, не имеющий хронических заболеваний. Кроме того, у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатит В и С.

Горожане, которые перенесли коронавирус, могут также стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.