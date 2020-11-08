Студентов для нефтегазовой отрасли на Сахалине будут обучать по методике WorldSkills

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 ноября. /ТАСС/. Сахалинский университет (СахГУ) будет обучать специалистов для ведущей сферы островной экономики, нефтегазовой, по методике WorldSkills. Новые образовательные модули планируется запустить в 2021 году, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства региона.

Обучать и трудоустраивать молодых людей по востребованным и высокооплачиваемым специальностям планируется в рамках соглашения между союзом "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК) и СахГУ.

"На базе университета создается Отраслевой центр компетенций нефтегазового сектора Сахалинской области. Совместными усилиями союз "Молодые профессионалы", СахГУ и АРЧК будут разрабатывать и внедрять программы среднего профессионального и высшего образования для опережающей подготовки специалистов. Стороны также договорились содействовать запуску новых компетенций в соответствии с потребностями предприятий Сахалинской области. Университет рассчитывает запустить новые образовательные модули уже в 2021 году", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что бизнес нередко сообщает о том, что инженерные кадры не обладают базовыми компетенциями и компании вынуждены реализовывать собственные образовательные программы. В перспективе островной университет должен стать центром по подготовке и проведению демонстрационных экзаменов по стандартам WorldSkills как в нефтегазовом секторе, так и в других производственных сферах.

"Это первый эксперимент такого рода, а Сахалин - территория, где некоторые решения появляются первыми и надо удерживать это лидерство. Мы хотим создать такую систему подготовки, которая будет конкурентоспособна не только в Российской Федерации, но и на азиатских рынках. Сегодня у нас разрабатываются новые инженерные решения, но мы не можем их запустить в серию из-за нехватки кадров. Нужно синхронизировать эти процессы, ускорить внедрение инноваций через подготовку людей", - процитировала пресс-служба генерального директора союза "Молодые профессионалы" Роберта Уразова.

Кроме того, АРЧК и СахГУ подписали соглашение по созданию в университете координационного центра развития компетенций WorldSkills Russia. Он даст возможность пользоваться методологией WorldSkills Russia при проведении демонстрационных экзаменов, будет способствовать развитию и внедрению новых компетенций по этим стандартам в образовательные процессы по всей стране, родоначальником которых станет Сахалинская область, уточнила пресс-служба.