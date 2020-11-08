В Серебряном бору в Москве заметили краснокнижную серую утку

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Серую утку, которая занесена в Красную книгу Москвы, заметили на Бездонном озере в Серебряном бору. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"На озере Бездонном заметили и сфотографировали самца серой утки. Он плавал среди крякв. По словам специалистов Мосприроды, эта краснокнижная птица не гнездовалась в Москве около 30 лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что серая утка отличается от своих родственников крякв серым монотонным окрасом и меньшим размером. Птица занесена в Красную книгу Москвы с нулевой категорией редкости. Это исчезнувший вид, его представителей не наблюдали в городе с 1960 года.

Серых уток иногда называют серками и полукряквами. Оперение самцов не имеет ярких цветов, как у селезней других видов. Они питаются в основном растительным кормом, однако во время выращивания утят поедают животную пищу. Серые утки гнездятся в лесных и степных зонах Евразии и Северной Америки. С конца сентября они летят на морские побережья южнее гнездового ареала.

"Осенью большинство птиц мигрирует в теплые края, поэтому в это время в Москве можно встретить необычные виды. Например, недавно в Серебряном бору на озере Бездонном были замечены три особи свиязей, которые, как и серые утки, не гнездятся в столице и остановились для отдыха между перелетами. А в заказнике "Долгие пруды" была замечена редкая серая цапля", - поясняется в материале.