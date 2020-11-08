Кабмин ускорит расселение аварийного жилья в окрестностях БАМ

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин внес изменения в государственную программу "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ", которые позволят ускорить процесс расселения граждан из аварийного и ветхого жилья в окрестностях Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства, распространенном в воскресенье.

"С помощью социальных выплат переселенцы смогут приобрести дом или квартиру не только в своем населенном пункте, но и на всей территории региона. Кроме того, уточняется размер самой выплаты. Он будет зависеть от средней стоимости 1 кв. м жилья в регионе и установленного норматива общей площади жилого помещения: 33 кв. м для одиноко проживающего гражданина, 42 кв. м на семью из двух человек, по 18 кв. м на каждого члена семьи из трех и более человек", - говорится в сообщении.

Ранее данный норматив мог быть изменен в зависимости от региона, так как не был зафиксирован на федеральном уровне.

Кроме того, размер субсидии будет рассчитываться исходя из сметной стоимости объекта, которая подтверждена госэкспертизой, а не норматива средней рыночной стоимости 1 кв. м жилья, который утверждается Минстроем РФ.

Национальный проект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.