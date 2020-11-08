В России третий день подряд выявляют более 20 тыс. случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 20 498, до 1 774 334. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

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В субботу штаб сообщал о 20 396 выявленных случаях, в пятницу - о 20 582, что пока является максимумом с начала пандемии.

В относительном выражении суточный прирост числа заболевших третий день подряд составляет около 1,2%.

По данным штаба, число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 286 против 364 днем ранее. Всего из-за новой инфекции умерли 30 537 человек.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,72%, следует из данных штаба.

Число выписанных за сутки пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, составило 11 492. Всего вылечились от инфекции 1 324 419 человек.

Согласно данным штаба, общее число выздоровевших снизилось с 74,9% до 74,6% от общего числа заразившихся.