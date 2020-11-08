Коэффициент распространения коронавируса в РФ опустился до 1,07

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в воскресенье опустился до 1,07. В Москве он также оказался ниже, чем в субботу, - 1,1, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Ни в одном из десяти регионов с наибольшим количеством заболевшим коэффициент не оказался ниже единицы. Только в Ростовской области он второй день подряд равен 1.

В Воронежской области этот показатель составил 1,01, в Иркутской области и Ханты-Мансийском автономном округе - 1,03, в Свердловской области - 1,04, в Красноярском крае - 1,06, в Нижегородской области - 1,08. В Подмосковье, как и в Москве, показатель находится на отметке 1,1.

Самым высоким коэффициент остается в Санкт-Петербурге, где уже пятый день подряд выявляют более тысячи новых случаев заражения. Здесь он поднялся до 1,28 и находится на максимальной отметке с 8 октября.

Заболеваемость в России растет с начала сентября. За это время количество выявляемых случаев заражения в стране увеличилось в четыре раза - с 5 тыс. до более 20 тыс.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного пассажирского сообщения с зарубежными странами. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.