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Пандемия COVID-19

В России на этой неделе выявили на 12% больше заразившихся коронавирусом, чем на прошлой

По подсчетам ТАСС, в относительном выражении рост общего числа выявленных случаев с 2 по 8 ноября составил 8,4% против 8,1% неделей ранее

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за семь дней возросло на 137 553. Это на 12% больше, чем выявили неделей ранее, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

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С 26 октября по 1 ноября штаб сообщал о 122 904 инфицированных.

В относительном выражении рост общего числа выявленных случаев с 2 по 8 ноября составил 8,4% против 8,1% неделей ранее.

На этой неделе в России зарегистрировали 2 302 смерти из-за нового заболевания против 2 185 за предыдущие семь дней. Условная летальность при этом даже немного снизилась - с 1,73% до 1,72%, следует из данных штаба.

Число выздоровевших после заражения коронавирусом в стране продолжает быстро расти. Если на прошлой неделе сообщалось о 87 151 выписанном пациенте, то на этой - уже о 98 746. Тем не менее из-за высокой заболеваемости доля уже вылечившихся россиян по итогам семи дней сократилась - с 74,9% до 74,6%.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
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