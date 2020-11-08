В Роспотребнадзоре рассказали о наиболее частых нарушениях в ТЦ Москвы

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Специалисты провели более 100 проверок фудкортов в торговых центрах в Москве за сутки, самые частые нарушения, которые были выявлены, - отсутствие входного фильтра для персонала, запаса масок и перчаток, а также результатов ПЦР-исследований. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

Ведомство усилило контроль за соблюдением мер безопасности из-за ситуации с коронавирусом в местах массового скопления людей. Так, 7 ноября 2020 года в рамках мониторинга проверили 101 предприятие общественного питания в фудкортах 12 торговых центров во всех административных округах Москвы.

"В 36 предприятиях (37%) в 11 торговых центрах санитарно-эпидемиологические требования не выполняются. Основные нарушения в торговых центрах в зонах фудкорта: не организован входной фильтр с проведением контроля температуры тела персонала; не обеспечен пятидневный неснижаемый запас дезинфицирующих средств и СИЗ [средств индивидуальной защиты], часть сотрудников работает без масок; не представлены результаты ПЦР-исследований (или ИФА) сотрудников", - говорится в сообщении.

Также среди частых нарушений отмечено отсутствие бактерицидных облучателей закрытого типа (рециркуляторы), не проводится обеззараживание воздуха. Кроме того, не соблюдается дезинфекционный режим и не проводятся обработки контактных поверхностей, не организован сбор использованных СИЗ в большей части предприятий.

Больше всего нарушений установлено в фудкортах в торговых центрах "Ривьера" (в восьми кафе из двенадцати), "Рио" и "Метрополис" (в четырех кафе из пяти), "Мари" и " Клен" (в трех кафе из пяти), в ТЦ "Универмаг Московский" (в двух кафе из пяти).

"За грубые и многочисленные нарушения мер санитарно-эпидемиологической безопасности руководители пяти предприятий общественного питания вызваны на составление протокола о временном запрете деятельности. Административные материалы по проведенным проверкам будут направлены в суд. Указанная статья предусматривает для должностных лиц штраф в размере от 50 до 150 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 50 до 150 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток, для юридических лиц - от 200 до 500 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток", - отмечается в материале.