В Москве за сутки госпитализировали 1 175 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Всего 5 751 новый случай заражения выявили в Москве за последние сутки, из них госпитализированы 1 175 человек. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В столице подтвержден 5 751 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1 175 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 354 человека", - сказали в штабе.

Там уточнили, что 13,7% среди заболевших - дети, 43,8% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29% - от 46 до 65 лет, еще 9,6% - от 66 до 79 лет. Также 3,9% среди заболевших - люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Оперативный штаб напомнил о необходимости соблюдения режима самоизоляции горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями, а также о важности ношения масок и перчаток в общественных местах и соблюдения социальной дистанции.