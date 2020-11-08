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Пандемия COVID-19

Руководство Минздрава прибудет в Санкт-Петербург в связи с ситуацией с коронавирусом

В регионе коэффициент распространения вируса поднялся до 1,28 и находится на максимальной отметке с 8 октября

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Представители руководства Минздрава России по поручению министра здравоохранения Михаила Мурашко в воскресенье прибудут в Санкт-Петербург в связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в регионе. Об этом журналистам в воскресенье сообщили в пресс-службе министерства.

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"Первый замминистра здравоохранения Российской Федерации Игорь Каграманян и помощник министра Оксана Гусева в воскресенье прибудут в Санкт-Петербург для оказания организационно-методической поддержки властям города в связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Согласно подсчетам ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Санкт-Петербурге коэффициент распространения вируса остается самым высоким - он поднялся до 1,28 и находится на максимальной отметке с 8 октября. В регионе уже пятый день подряд выявляют более тысячи новых случаев заражения.

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РоссияСанкт-ПетербургПандемия COVID-19
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