Руководство Минздрава прибудет в Санкт-Петербург в связи с ситуацией с коронавирусом

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Представители руководства Минздрава России по поручению министра здравоохранения Михаила Мурашко в воскресенье прибудут в Санкт-Петербург в связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в регионе. Об этом журналистам в воскресенье сообщили в пресс-службе министерства.

"Первый замминистра здравоохранения Российской Федерации Игорь Каграманян и помощник министра Оксана Гусева в воскресенье прибудут в Санкт-Петербург для оказания организационно-методической поддержки властям города в связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Согласно подсчетам ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Санкт-Петербурге коэффициент распространения вируса остается самым высоким - он поднялся до 1,28 и находится на максимальной отметке с 8 октября. В регионе уже пятый день подряд выявляют более тысячи новых случаев заражения.