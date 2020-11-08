РЭУ им. Плеханова окажет помощь родным убитого в Подмосковье преподавателя

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Российский экономический университет (РЭУ) имени Г. В. Плеханова окажет необходимую помощь родным преподавателя вуза Виктории Борковской, убитой в Подмосковье. Об этом сказали ТАСС в пресс-службе вуза.

"Нам только что подтвердили, что это наша сотрудница - Виктория Борковская. В РЭУ им. Плеханова шокированы произошедшей трагедией и выражают соболезнование родным и близким Виктории Борковской. Университет окажет необходимую помощь", - сказали в пресс-службе.

В воскресенье источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что преподаватель РЭУ имени Плеханова оказалась одной из жертв грабителей в частном доме в Солнечногорском районе Московской области. В доме также находилась ее мать, которая погибла от рук грабителя, дочь преподавателя получила ножевые ранения.

Представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий рассказала, что 7 ноября в частном доме в Солнечногорске обнаружили тела двух женщин 1976 и 1953 годов рождения (мать и дочь) с множеством колото-резаных ранений. Также в доме обнаружили шестилетнюю девочку с множеством колото-резаных ранений шеи и груди. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. Злоумышленник искал ценные вещи в доме. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Московской области, по предварительным данным, к убийству причастен уроженец одной из стран ближнего зарубежья, работавший в доме.