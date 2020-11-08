В Минздраве Хакасии прокомментировали видеообращение врачей об очередях из машин скорой

ТАСС, 8 ноября. Очередь из машин скорой помощи в Хакасии, снятая на видео одним из медиков, обратившимся к президенту РФ Владимиру Путину и министру обороны РФ Сергею Шойгу, образовалась в день открытия нового госпиталя для заразившихся коронавирусом, в который привезли сразу много пациентов. Об этом сообщили ТАСС в минздраве республики.

"Как пояснил и.о. главврача Абаканской станции скорой помощи Айвар Кольчиков, данный инцидент действительно был, но не вчера или сегодня, а почти неделю тому назад. В день открытия временного отделения для пациентов с COVID-19 в республиканской больнице им. Ремишевской, в минувший понедельник, наблюдалась очередь из машин скорой помощи по вполне понятным причинам - в учреждении было подготовлено 150 коек для заболевших. Видео снято как раз в тот момент, когда пациентов начали активно привозить в отделение", - сообщили в пресс-службе Минздрава.

В министерстве также пояснили, что сейчас прорабатывается вопрос об экстренном развертывании дополнительных койко-мест на базе медицинских организаций Абакана. Собеседник агентства подчеркнул, что в регионе госпитализируют только пациентов, у которых болезнь протекает с осложнениями, переносящие болезнь в легкой и средней форме лечатся дома. Также госпитали внедрили "выписку выходного дня" - практику, при которой пациентов без отрицательного теста, но уже не нуждающихся в стационарном лечении, отправляют долечиваться домой.

Ранее в социальных сетях появилось обращение к Путину и Шойгу хакасского врача, который просил федеральные власти обратить внимание на ситуацию с лечением коронавирусных больных в регионе. Как утверждал автор обращения, скорые стоят в очереди и не могут передать привезенных в больницу пациентов по несколько часов, больным не хватает кислорода, а медикам - средств защиты.

В Хакасии за последний месяц уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией вырос в четыре раза. Всего с начала пандемии в республике с населением около 534 тыс. человек зарегистрировано более 8 тыс. случаев заражения COVID-19, общее число выздоровевших превысило 5,7 тыс. человек, 80 больных умерли. В четверг власти республики сообщали, что в регионе развернуто более 800 коек для зараженных коронавирусом, в ближайшие две недели их число увеличится до 1 000.