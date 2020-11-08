Уникальный купол восстановят по старым чертежам в павильоне на ВДНХ

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Специалисты восстановят в павильоне "Радиоэлектроника и связь" на ВДНХ купол по старым чертежам и фотографиям 1952-1954 годов. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Продолжаются ремонтно-реставрационные работы по павильону № 15, которому специалисты возвращают исторический облик. В рамках проекта будет восстановлено главное украшение павильона - огромный купол центрального зала, который посвящен Сталинградской, ныне Волгоградской, области", - сказал Бирюков.

Он уточнил, что купол представляет собой полусферу, каркас которой выполнен из дерева и обшит металлом. На нем закреплены различные художественные элементы, отлитые из алюминия и обработанные в специальной технике, что придает им вид старой бронзы.

Сохранились практически все декоративные элементы, за исключением 16 звезд из стекла с алюминиевым обрамлением, сам деревянный каркас находится в неудовлетворительном состоянии. Купол будет отреставрирован по архивным чертежам и фотографиям 1952-1954 годов.

"Декоративные элементы по частям аккуратно снимут и отвезут в реставрационную мастерскую, где с помощью специального состава алюминиевые детали отмоют от загрязнений. Деревянный каркас будет отремонтирован, в рамках работ реставраторы восстановят 65 стеклянных элементов разных форм и размеров, будут воссозданы утраченные звезды - их выполнят из специального стекла красного цвета", - добавил Бирюков.

По его словам, все художественные элементы после проведения необходимых работ вернут на прежнее место, а сам купол оборудуют подсветкой. Завершение работ по воссозданию исторического облика купола, а также реставрация и приспособление самого павильона под современное использование планируется в первом квартале 2021 года.