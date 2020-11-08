Минздрав направил специалистов в Хакасию для помощи в борьбе с пандемией

ТАСС, 8 ноября. Минздрав России направил в Хакасию группу специалистов в связи со вспышкой новой коронавирусной инфекции в регионе, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе министерства.

"По поручению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко в Хакасию в связи со вспышкой COVID-19 направлена группа специалистов Минздрава России, Росздравнадзора, а также ведущих подведомственных учреждений министерства. Специалисты проведут аудит организации оказания медицинской помощи населению, а также окажут практическую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией и организационно-методическую поддержку", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что специалисты Минздрава также работают в Кемеровской, Курганской, Иркутской областях, Алтайском крае, Республике Саха, Республике Крым. Помощь по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции также оказывается Республике Южная Осетия и Республике Абхазия. "Бригады специалистов федеральных учреждений Минздрава России в ближайшее время будут направлены в Ставропольский край, Тверскую область, Республику Алтай", - говорится в сообщении.

Всего с начала пандемии в республике с населением около 534 тыс. человек зарегистрировано более 8 тыс. случаев заражения COVID-19. По данным Роспотребнадзора, за месяц уровень заболеваемости вырос в четыре раза. Общее число выздоровевших превысило 5,7 тыс. человек. В медицинских учреждениях региона развернуто 832 койки для больных коронавирсусной инфекцией, в ближайшие две недели власти региона рассчитывают довести их число до тысячи.