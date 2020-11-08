В Томске дополнительно развернут 100 коек для пациентов с пневмонией

ТОМСК, 8 ноября. /ТАСС/. Дополнительные 100 коек для пациентов с пневмонией развернут на базе медико-санитарной части (МСЧ) № 2 в Томске, говорится в сообщении регионального штаба. Такое решение приняли после появления в сети видео, автор которого утверждал, что в МСЧ № 2 в Томске ощущается нехватка мест.

"На втором этаже в здании больницы будет развернуто еще 100 коек для больных пневмонией без COVID-19. Увеличение "зеленой зоны" произошло из-за роста количества обращений пациентов, нуждающихся в госпитализации с таким заболеванием", - говорится в сообщении.

С 9 ноября врачи медсанчасти будут принимать пациентов на базе общеврачебных практик. В здании больницы, где принимают пациентов с сезонными респираторными заболеваниями, а также коронавирусной инфекцией, продолжится работа отделения функциональной диагностики и кабинета неотложной помощи.

В понедельник в социальных сетях появилось видео, снятое якобы в МСЧ № 2 в Томске. Автор ролика утверждал, что в учреждении нет свободных мест в палатах, поэтому госпитализированных размещают на кушетках и стульях в коридорах. В Росздравнадзоре по поручению министра РФ Михаила Мурашко начали проверку. Как позднее сообщила пресс-служба областной администрации, в минувшие выходные отмечался рост числа обращений в МСЧ № 2, где пациентам определяли диагноз перед транспортировкой в другие медучреждения.

По последним данным регионального оперативного штаба, в Томской области зарегистрировано 13 949 случаев заболевания COVID-19. С начала октября число ежедневно выявляемых случаев выросло более чем в два раза - с 70-80 до 180-190. В середине октября под коронавирусный госпиталь был перепрофилирован родильный дом № 4 в Томске, к концу месяца для размещения заразившихся коронавирусом осталось свободно менее 40% мест. За время пандемии выздоровели 9 017 человек.