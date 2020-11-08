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Пандемия COVID-19

Эксперт: эпидемия коронавируса в РФ не пройдет до сформирования коллективного иммунитета

По словам заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, весной будет наблюдаться отчетливое снижение числа заражений

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Завершение эпидемии новой коронавирусной инфекции в России не представляется возможным в ближайшее время, сначала необходимо сформировать коллективный иммунитет. Об этом заявил в воскресенье заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире программы "Вести недели" с Дмитрием Киселевым на телеканале "Россия-1".

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По его словам, весной будет наблюдаться отчетливое снижение числа заражений инфекцией. "Пока мы не сформируем коллективный иммунитет, то ожидать, что эпидпроцесс закончится, мы с вами пройдем через ноль, в ближайшее время не представляется возможным", - сказал Горелов.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились почти 50 млн человек, около 1,25 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 774 334 случая заражения, выздоровели 1 324 419 человек, умерли 30 537. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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