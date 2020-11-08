В Чечне разработали первый маркированный маршрут для пешего туризма

ГРОЗНЫЙ, 8 ноября. /ТАСС/. Первый маркированный маршрут для пешего туризма протяженностью 24 км разработали в Чечне. Об этом в воскресенье журналистам сообщил министр по туризму региона Муслим Байтазиев.

"Пеший маршрут "Источник жизни" проходит от СТК [спортивно-туристического комплекса] "Кезеной-Ам" до Нохчи-Келойского водопада и имеет протяженность 24 км. В обеих локациях имеется качественная туристская инфраструктура в виде баз отдыха. Туристы посетят древний город Хой, пройдутся по Чеберлойскому каньону, поднимутся на высокий хребет, откуда открываются потрясающие виды, попадут в селение Кулой, дальше по руслу реки Ачалойн-ахк дойдут до Нохчи-Келойской турбазы и пройдут к конечной точке - Нохчи-Келойскому водопаду", - рассказал глава ведомства.

По его словам, маршрут создавался совместно со специалистом по маркировке из проекта Рутрейл "Маркированные маршруты России".

"Вот уже несколько дней он находится у нас в республике с рабочим визитом для создания совместно с министерством первого маркированного пешего маршрута в Чеченской Республике", - рассказал Байтазиев.

В 2019 году Чечню посетили более 160 тыс. туристов из 70 стран. В 2018 году в республике побывали около 150 тыс. туристов. Наибольшей популярностью у туристов в Чечне традиционно пользуются высокогорное озеро Кезенойам в Веденском районе, Аргунское ущелье, мечеть "Сердце Чечни" и музыкальный фонтан на "Грозненском море". В 2019 году в регионе прошли фестивали "Хонк фест", "Шашлык-машлык", "Арбузный фестиваль", а также детская регата и регата на кубок "Кезеной-Ам".