В Нижнем Новгороде умер председатель религиозной организации мусульман Умар Идрисов

ТАСС, 8 ноября. Председатель местной религиозной организации мусульман Нижнего Новгорода Умар Идрисов умер в воскресенье на 67-м году жизни, слова соболезнования главы Нижегородской области Глеба Никитина в адрес близких Идрисова опубликованы на сайте правительства региона.

"Умар Идрисов навсегда останется в истории региона как один из самых ярких духовных лидеров. Он был очень образованным человеком, помогал другим найти свой путь к знанию, проводил серьезную просветительскую работу. Он проводил огромную работу по строительству и реконструкции мусульманских святынь в Нижнем Новгороде и области", - отметил Никитин.

Умар Идрисов родился 1 января 1954 года в Горьком. Работал на промышленных предприятиях города, служил в рядах Советской армии. С 1991 года - главный имам-хатыб нижегородской Соборной мечети. В 1993-2008 года - председатель духовного управления мусульман Нижнего Новгорода и Нижегородской области. В 2008-2012 года - председатель совета улемов духовного управления мусульман Нижегородской области. Также был профессором Международной славянской академии наук, образования, искусств и культуры, президентом благотворительного фонда им. Абу Ханифы. С 2014 года возглавлял местную религиозную организацию мусульман Нижнего Новгорода.