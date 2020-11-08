Работу институтов гражданского общества после пандемии обсудят на форуме НКО в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 8 ноября. /ТАСС/. Форум некоммерческих организаций (НКО) юга России открывается в Дагестане в воскресенье, его участники - представители регионов ЮФО и СКФО - обсудят проблемы взаимодействия государства, общества и бизнеса после пандемии коронавируса, сообщил ТАСС представитель министерства по национальной политике и делам религий республики, которое выступает организатором мероприятия.

"Мы ожидаем гостей из восьми регионов - субъектов ЮФО и СКФО, кроме того, к нам едут эксперты Общественной палаты России, Союза российских городов и Союза некоммерческих организаций. Форум в этом году посвящен месту и роли НКО юга России после пандемии. В частности, в первый день работы форума пройдет деловой завтрак, посвященный взаимодействию государства, бизнеса и НКО во время пандемии, а также развитию инфраструктуры, поддержке НКО в России", - сказал собеседник агентства.

По его словам, форум будет проходить с 8 по 12 ноября, церемония открытия и пленарное заседание "Юг России - после пандемии. Место и роль НКО" пройдет в понедельник, 9 ноября. Для участия в нем зарегистрировались более 200 человек, однако из-за пандемии коронавируса количество участников будет ограничено до 100-120, остальные смогут следить за работой форума в режиме онлайн. Основные мероприятия, включая пленарное заседание, состоятся в санаторно-курортном комплексе "Каспий" в Карабудахкентском районе Дагестана, дискуссионные площадки также размещены в Махачкале и Дербенте.

В этом году Форум НКО юга России проводится в Дагестане второй раз. В планах организаторов сделать его ежегодным, а также расширить географию участников.

"Мы хотим сделать его большой дискуссионной площадкой для обсуждения вопросов взаимодействия институтов гражданского общества, органов государственной власти и бизнеса, охватывающей в первую очередь весь юг России и Северный Кавказ, а в перспективе, возможно, и другие регионы РФ", - добавил представитель министерства.