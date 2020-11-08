Два заместителя главы Карелии заразились коронавирусом

ПЕТРОЗАВОДСК, 8 ноября. /ТАСС/. Первый заместитель главы Карелии - премьер-министр правительства республики Александр Чепик и замглавы Карелии Александр Пшеницын заразились коронавирусом. Об этом сообщил на своей странице во "ВКонтакте" в воскресенье глава республики Артур Парфенчиков.

"Да, сегодня ситуация с коронавирусом в республике непростая, но контролируемая. Желаю скорейшего выздоровления всем, кто столкнулся с болезнью, в том числе и членам правительства Карелии - премьер-министру Александру Евгеньевичу Чепику, заместителю главы Карелии по взаимодействию с правоохранительными органами Александру Николаевичу Пшеницыну", - написал Парфенчиков.

Ранее сообщалось, что вице-премьер правительства Карелии, возглавляющий оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в регионе, Игорь Корсаков заразился коронавирусом.

Также увеличено число коек для пациентов с коронавирусом в лечебных учреждениях. "С 6 ноября их стало на 60 больше. Всего в республике сейчас 842 койки для лечения COVID-19, и треть из них пока остается свободной", - добавил Парфенчиков.

На 8 ноября суточный прирост новых случаев коронавируса в Карелии составил 312 - максимальный показатель за все время пандемии. По данным оперштаба, всего за время пандемии в Карелии выявили 7 935 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 4 748 пациентов, умер 61.