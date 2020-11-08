Правозащитники сообщили о задержании более 370 участников протестов в Белоруссии

МИНСК, 8 ноября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Белоруссии задержали в воскресенье более 370 участников акций протеста в Минске и некоторых других городах страны. Об этом сообщил не зарегистрированный властями правозащитный центр "Весна".

На сайте центра опубликован список задержанных демонстрантов, в котором числятся 376 человек. Подавляющее большинство из них были взяты под стражу в Минске, несколько человек - в Бобруйске, Витебске, Гомеле, Ляховичах.

В частности, сотрудники белорусского ОМОНа задержали около 20 женщин - участниц протестного марша на площади Свободы в центре Минска. Как сообщили корреспонденту ТАСС очевидцы, среди задержанных известная в Белоруссии медийная личность, победительница конкурса красоты "Мисс Беларусь - 2008" Ольга Хижинкова.

Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) сообщила о задержании фотокорреспондентов информационного агентства "Sputnik Беларусь" Виктора Толочко и "Комсомольской правды в Беларуси" Святослава Зоркого, а также журналиста белорусского агентства БелаПАН Яна Авсеюшкина во время освещения ими акции протеста в Минске. Свободное объединение спортсменов также сообщило, что в Минске задержаны серебряный призер Олимпийских игр 2008 года в десятиборье Андрей Кравченко и многократный чемпион Белоруссии по кикбоксингу и тайскому боксу Иван Ганин.

Силовики оцепили в центре Минска квартал в районе проспекта Победителей, улиц Мельникайте и Заславльская, а также проспекта Машерова. Именно здесь находятся самые многочисленные группы участников "Марша народовластия", которые так и не сформировали колонну для организованного шествия.