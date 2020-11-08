Правила лечения на дому и приостановка "Ведьмака". Главное о коронавирусе за 8 ноября

Россия
- Всего зафиксирован 1 774 334 случая заражения, из них новых — 20 498. За сутки умерли 286 человек, за весь период — 30 537.
- Вступил в силу обновленный порядок лечения пациентов с коронавирусом на дому. По новым правилам такая помощь оказывается при условии, что больной не проживает в общежитии, коммунальной квартире, с лицами старше 65 лет и гражданами, страдающими хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Также обязательно наличие отдельной комнаты и соблюдение назначенных врачом предписаний.
- Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за семь дней возросло на 137 553. Это на 12% больше, чем выявили неделей ранее.
- Власти Греции продлили до 30 ноября разрешение на въезд в страну до 500 россиян в неделю при наличии у въезжающих отрицательного теста на коронавирус и ваучера с подтверждением брони номера в гостинице.
Москва
- Всего зафиксировано 468 269 случаев заражения, из них новых — 5 751 (данные Оперштаба Москвы).
- Власти Подмосковья ставят задачу не допустить остановки экономики из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
Мир
- Всего зафиксировано 49,9 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Съемки второго сезона сериала "Ведьмак" прервали из-за COVID-19 у членов съемочной группы. Среди ключевого актерского состава зараженных пока нет.
- В ФРГ вступили в силу новые карантинные правила для въезжающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Теперь перед въездом необходимо заранее внести личные данные в онлайн-регистр. Самоизоляция продлится 10 дней.
- Участники митинга против коронавирусных мер устроили беспорядки в Лейпциге.