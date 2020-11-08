В Одессе вновь потребовали снести памятник Екатерине II

КИЕВ, 8 ноября. /ТАСС/. Около 50 человек на Екатерининской площади в центре Одессы потребовали демонтировать памятник основателям города - российской императрице Екатерине II и ее сподвижникам - Иосифу де Рибасу, Францу де Волану, Григорию Потемкину и Платону Зубову.

Мероприятие устроили представители состоящей из нескольких организаций общественной инициативы "Деколонизация Украины", сообщило в воскресенье издание "Общественное". Они собрались у постамента с плакатами, смысл которых состоит в необходимости уничтожения памятника Екатерине II для спасения Украины.

"Наша инициатива имеет целью избавиться от всех проявлений русского влияния, которые остались после колониального периода в нашей истории. Для того, чтобы смотреть в будущее, нам надо разорвать все эти связи и двигаться своим путем. А также на основе собственной самоидентичности строить новое государство", - заявила представительница организации Анастасия Рыжкович. По мнению участников мероприятия, Екатерина II не является основательницей Одессы, а памятник стоит в городе незаконно.

По словам Рыжкович, полиция составила протоколы об административных правонарушениях в отношении участников.

Попытки лишить Одессу памятника Екатерине II предпринимались и ранее. Монумент подвергался актам вандализма. Кроме того, в прошлом году завершилась судебная тяжба вокруг вопроса о законности памятника, которая длилась десять лет. Представители ряда организаций обращались с иском к горсовету, чтобы демонтировать монумент, однако суд они проиграли.

Памятник основателям Одессы было предложено воздвигнуть еще в 1890 году к столетию города - к 23 сентября 1891 года, однако установлен он был в 1900 году. В 1920 году его демонтировали. Восстановление монумента состоялось в 2007 году.