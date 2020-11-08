В Карелии создали центр для мониторинга ситуации с местами для пациентов с коронавирусом

ПЕТРОЗАВОДСК, 8 ноября. /ТАСС/. В Карелии при Республиканской инфекционной больнице создали ситуационный центр, специалисты которого будут собирать и анализировать информацию о наличии свободных мест для пациентов с коронавирусом в медучреждениях, сообщил в воскресенье региональный оперштаб. Это позволит оперативно оценивать нагрузку на больницы.

"В Республиканской инфекционной больнице создали ситуационный центр, который займется сбором и анализом оперативной информации о местах для пациентов с коронавирусом в медучреждениях", - говорится в сообщении.

Поясняется, что центр создали по поручению главы республики и что его основная задача - аккумулировалать всю информацию о наличии свободных мест во всех медучреждениях, куда госпитализируют пациентов с нетяжелой формой заболевания. "Это позволит в режиме онлайн мониторить обстановку с нагрузкой на медучреждения", - добавляется в сообщении.

Всего в Карелии развернули 842 койки для лечения пациентов с коронавирусом, из них свободными остаются более 30%.

На 8 ноября суточный прирост новых случаев коронавируса в Карелии составил 312 - это максимальный показатель за все время пандемии. По данным оперштаба, всего за время пандемии в Карелии выявили 7 935 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 4 748 пациентов, умер 61.