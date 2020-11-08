Жители Вильнюса должны до 17 ноября забрать таблетки йода на случай аварии на БелАЭС

ВИЛЬНЮС, 8 ноября. /ТАСС/. Мэрия Вильнюса предупредила жителей столицы о необходимости забрать до 17 ноября в аптеках таблетки йода, которые выписаны им на случай аварии на Белорусской атомной электростанции (БелАЭС), находящейся рядом с литовской границей и в 50 км от Вильнюса. Об этом в воскресенье со ссылкой на информацию муниципалитета сообщило национальное радио LRT.

"Выписка электронных рецептов началась в середине октября. Срок их действия - один месяц, поэтому жителям необходимо до 17 ноября забрать предназначенные им препараты йода", - предупредила радиостанция.

Препарат распространяется бесплатно пятью крупнейшими аптечными сетями Литвы. Для его получения необходимо предоставить удостоверение личности, чтобы можно было проверить, прописан ли предъявитель в Вильнюсе. Жители столицы получат в общей сложности 2,1 млн таблеток, которые предохраняют от радиации щитовидную железу. Аннотация к лекарству напечатана на литовском, русском, польском и английском языках.

Литва закупила препараты йода в количестве 4 млн таблеток. Партия рассчитана на 1 млн человек и предназначена для жителей в радиусе 100 км от АЭС. Население Литвы составляет 2,8 млн человек.

Литва утверждает, что проект БелАЭС осуществлялся с нарушениями международных требований в сфере ядерной энергетики. Парламент балтийской республики объявил станцию угрозой национальной безопасности, а также законодательно запретил покупку и экспортный пропуск ее электроэнергии через свои электросети. В Белоруссии заявляют, что претензии Вильнюса лежат в политической плоскости, в Минске не раз подчеркивали, что безопасность станции будет обеспечена в соответствии с самыми высокими стандартами.

Во вторник в объединенную энергосистему Белоруссии был включен первый энергоблок БелАЭС. В ответ Вильнюс заявил о прекращении закупок электроэнергии в Белоруссии и ее пропуска в свои энергосети, а также направил Минску ноту протеста с призывом остановить БелАЭС.