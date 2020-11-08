Глава Минздрава Франции заявил о замедлении распространения COVID-19 в стране

ПАРИЖ, 8 ноября. /ТАСС/. Власти Франции считают, что темпы распространения эпидемии коронавируса в стране снизились после введения режима самоизоляции, однако первые итоги получится подвести не раньше, чем через неделю. Об этом заявил в воскресенье министр социальных дел и здравоохранения Франции Оливье Веран в эфире радио France Inter .

"Принятые нами меры позволили добиться замедления эпидемии. Пока еще рано говорить об отмене режима самоизоляции, но в ближайшие дни мы подведем первые итоги и озвучим выводы, это случится до конца недели", - заявил министр. Он добавил, что вторая волна эпидемии уже унесла 9 тыс. жизней. Каждый день более 3 тыс. человек поступают в больницы, при этом 20 тыс. госпитализаций было осуществлено только на прошлой неделе, уточнил он. По словам Верана, сейчас в стране еженедельно делается более 2 млн тестов на COVID-19, результаты 89% из них становятся известны в течение 48 часов.

Министр признал, что "принятые до повторного введения самоизоляции меры не были достаточно эффективными", в частности упомянув комендантский час в крупных городах. Однако, по его словам, если бы не были приняты никакие меры, ситуация была бы гораздо хуже. Министр добавил, что больницы готовы к приему всех больных, но из-за наплыва инфицированных коронавирусом медицинские учреждения вынуждены откладывать лечение некоторых пациентов.

"Философия правительства - это повышение сознательности граждан и уверенность", - рассказал Веран. Министр отметил, что в первые выходные после введения режима самоизоляции сотрудники правоохранительных органов составили 14 тыс. протоколов за несоблюдение ограничений. "Я не осуждаю, но, согласно имеющимся у нас данным, есть те, кто, зная о положительном анализе на коронавирус, но не имея симптомов, продолжают выходить на работу", - добавил он.

Веран признал, что на фоне ограничений экономическая ситуация в стране продолжает ухудшаться. Он указал на то, что каждый день власти департаментов получают по 3 тыс. новых заявлений на оформление социальных выплат, а продовольственная помощь выросла на 20% "за счет бедных студентов, которые потеряли работу и контакт с семьей". "€100 млн было выделено ассоциациям, распространяющим продовольственную помощь, и €3 млрд на другие виды поддержки, но этот период особенно болезнен для людей, находящихся в нестабильном положении", - констатировал министр.

Рождественские праздники, по его словам, на сей раз пройдут в особой атмосфере, с учетом соблюдения профилактических мер и санитарной обстановки. "Конечно, есть желание провести Рождество с семьей, хочется разделить эти моменты радости. Но, учитывая информацию о распространении вируса, мы должны будем особенно внимательно относиться к окружающим, к родителям, к бабушкам и дедушкам. Обязательно придется держать дистанцию", - заявил он.