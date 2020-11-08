В Коми появится амбулаторный центр для пациентов с коронавирусом

СЫКТЫВКАР, 8 ноября. /ТАСС/. Амбулаторный центр для пациентов с коронавирусом организуют в Коми, в него пациентов для назначения лечения будут привозить специальные такси с водителями, уже переболевшими коронавирусом, сообщил в воскресенье глава республики Владимир Уйба. В ближайшие дни в Коми также запустят СМС-уведомления для жителей, чей тест на коронавирус показал положительный результат.

"Видя, что перегружены наши участковые терапевты и педиатры, создаем на базе одного из поликлинических учреждений ковидный амбулаторный центр. В Сыктывкаре пока и, скорее всего, сделаем в Ухте, так как Ухта растет очень сильно. Чтобы врач не ходил на дом, мы сегодня отрабатываем пул таксистов, которые переболели ковидом, и которых мы возьмем на работу как такую "амбулаторную скорую помощь", - сказал Уйба.

Как пояснил Уйба, в этот центр будут поступать вызовы, которые не требуют немедленной госпитализации. Такси будет привозить пациента в амбулаторный центр, где он пройдет экспресс-диагностику, далее врач поставит диагноз и решит, какое лечение необходимо назначить. Также Уйба добавил, что в ближайшие дни в республике запустят еще один новый проект - СМС-рассылку для пациентов, у которых лабораторно подтвердили коронавирус.

"Как только приходит ПЦР-подтвержденный в лабораторию, тут же пойдет СМС-рассылка человеку, что у него подтвержденный ковид, и будет алгоритм действий, что делать дальше. И тут же участковому терапевту или педиатру [поступит сообщение]", - сказал Уйба, пояснив, что это поможет оперативно прерывать цепочку заражений.

На 8 ноября в Коми подтверждено 15 309 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 247 случаев. Выздоровели 10 865 человек, умерли 247.