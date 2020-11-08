Умер виолончелист Александр Бузлов

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Виолончелист Александр Бузлов ушел из жизни в воскресенье в возрасте 37 лет. Об этом сообщил его педагог, профессор Московской консерватории им. П. И. Чайковского Алексей Селезнев.

"Сегодня утром умер мой самый первый и самый любимый ученик Саша Бузлов. 37 лет. Тромб", - написал Селезнев на своей странице в "Facebook".

Александр Бузлов родился в Москве в 1983 году Свой первый Гран-при - "Моцарт 96" - виолончелист завоевал в Монте-Карло в возрасте 13 лет. Год спустя он был удостоен Гран-при на конкурсе "Виртуозы XXI века" в Москве, а также выступил в Большом зале Московской консерватории на концерте, посвященном 70-летию Мстислава Ростроповича. За этим последовали победы на международных конкурсах в Лейпциге (2000 год), Нью-Йорке (2001 год), Jeuness Musicales в Белграде (2005 год), Гран-при Всероссийского конкурса "Новые имена" в Москве (2000 год), Молодежная премия "Триумф" (2003 год). В 2005 году он получил вторую премию на одном из самых престижных музыкальных конкурсов в мире - ARD в Мюнхене, в 2007 году был удостоен серебряной медали и двух специальных призов на XIII Международном конкурсе им. П. И. Чайковского в Москве, а в 2008 году завоевал второе место на 63-м Международном конкурсе виолончелистов в Женеве - старейшем музыкальном конкурсе в Европе. В 2010 году получил Гран-при и приз зрительских симпатий на Международном конкурсе им. Э. Фойермана в Берлине.

В 2006 году Бузлов окончил Московскую консерваторию и остался преподавать. В качестве солиста выступал на главных российских сценах и активно гастролировал за рубежом - в США, Великобритании, Германии, Франции, Израиле, Швейцарии, Австрии, Норвегии, Малайзии, Южной Корее, Японии, Бельгии, Чехии. Сотрудничал с такими дирижерами, как Валерий Гергиев, Юрий Башмет, Владимир Федосеев, Пааво Ярви, Яков Кройцберг, Станислав Кочановский, Томас Зандерлинг, Леонард Слаткин, Юрий Темирканов, Кристоф Поппен.