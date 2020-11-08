На западе Казахстана из-за коронавируса с 10 ноября ужесточат карантинные меры

НУР-СУЛТАН, 8 ноября. /ТАСС/. Власти Западно-Казахстанской области для недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции приняли решение с 10 ноября усилить карантинные меры, в том числе ограничить передвижение жителей региона в ночное время. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье постановлении главного государственного санитарного врача области.

"[Вводится] ограничение на передвижение жителей по территории населенных пунктов Западно-Казахстанской области с 23:00 до 06:00", - следует из документа. Исключение сделано для сотрудников местных исполнительных и правоохранительных органов, скорой и неотложной медицинской помощи, а также нескольких других категорий.

При этом лицам старше 65 лет не рекомендуется покидать места проживания без крайней необходимости. Кроме того, вступят в силу дополнительные ограничения по времени работы торговых объектов.

Въезд на территорию Уральска - административного центра региона - и выезд из него будет ограничен, а вокруг самого города и в районах области выставят санитарные посты для контроля перемещения жителей. Ограничения по времени коснутся также работы общественного транспорта.

Как отмечается в документе, дополнительные карантинные меры будут действовать в области с 10 по 23 ноября с возможным продлением или смягчением ограничений в зависимости от складывающейся эпидемической ситуации.

Режим чрезвычайного положения в связи с коронавирусом действовал в Казахстане с 16 марта по 11 мая. 5 июля власти республики из-за ухудшения эпидемической ситуации повторно ввели ряд дополнительных ограничений. К их постепенному смягчению приступили с 17 августа. При этом с середины октября в нескольких областях страны, а также в Нур-Султане и Алма-Ате в той или иной степени вновь усилили ограничительные меры в целях предупреждения новой волны пандемии.