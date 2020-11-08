Употребление алкоголя и проживание вне брака отныне не являются преступлениями в ОАЭ

КАИР, 8 ноября. /ТАСС/. Употребление спиртных напитков и совместное проживание вне брака отныне не считаются уголовными преступлениями в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Как сообщило в воскресенье издание The National, президент страны Халифа бен Заид Аль Нахайян утвердил поправки в закон о личном статусе, федеральный уголовный кодекс и федеральный уголовно-процессуальный закон. Это - крупнейший за последние годы пересмотр правовой системы, который затронул все - от развода и правил наследования до употребления алкоголя.

Употребление алкоголя без лицензии

Как отмечает газета, "законы, вступающие в силу немедленно, направлены на дополнительное привлечение туристов и прямых иностранных инвестиций, а также на упрощение правил для жителей эмиратов". В частности, декриминализирована статья об употреблении алкоголя без соответствующей лицензии, что означает, что за употребление, хранение или продажу спиртных напитков в частном порядке или в специальных отведенных для этого зонах человек без лицензии не будет подвергаться судебному преследованию. При этом по-прежнему сохраняется возрастной ценз 21 год. Любой, кого поймают на продаже напитков несовершеннолетним, будет караться по закону.

Ограничения на алкоголь постепенно снимались в ОАЭ начиная с 2018 года. Тогда в Абу-Даби были отменены "сухие дни", когда накануне и в дни религиозных праздников запрещалось употребление и продажа алкоголя. В сентябре этого года там же было отменено правило получения лицензий для жителей эмиратов - специальной карты, позволявшей покупать алкоголь в магазинах, а также барах и ресторанах. В Дубае карточная система сохранялась до последнего момента. Туристы также обязаны были приобретать временную лицензию.

Сожительство вне брака

Кроме того, по информации издания Grazia, изменения в законодательстве отныне разрешают совместное проживание пар, не состоящих в родстве или браке. Отношения по взаимному согласию в возрасте старше 14 лет больше не являются уголовным преступлением. При этом ужесточается наказание за нападение на несовершеннолетних и людей с ограниченными умственными способностями - за преступления такого рода полагается смертная казнь. Более жесткое наказание предусмотрено также за преследования и сексуальные домогательства в отношении женщин.

Декриминализация попытки сведения счетов с жизнью

Из уголовного кодекса изъята статья о наказании за попытку самоубийства. Не будут также привлекать к ответственности тех, кто пытался оказать срочную помощь другому человеку, но тот все равно умер.

Изменение правил наследования

В целях обеспечения финансовой стабильности иностранных инвесторов обновлены правила наследования. Отныне наследство будет осуществляться в соответствии с протоколами страны происхождения умершего, если иное не указано в завещании. Местные законы будут применяться к любой собственности в ОАЭ. Условия брака и развода будут соблюдаться в соответствии с законами страны, где был заключен брак, а не страны происхождения мужа.