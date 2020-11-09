Всемирная ассамблея здравоохранения обсудит подготовку к новым пандемиям

ЖЕНЕВА, 9 ноября. /ТАСС/. Всемирная ассамблея здравоохранения на возобновляющей работу в понедельник в Женеве 73-й ежегодной сессии (9-14 ноября) обсудит борьбу с коронавирусом, подготовку к новым пандемиям, меры против туберкулеза и гриппа и другие актуальные проблемы. Участвовать в главном форуме Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), первая часть которого проходила 18-19 мая, приглашены министры из всех 194 государств - членов ВОЗ, включая Россию, и представители ряда международных структур. Дискуссии, как и в мае, будут проходить в формате телеконференции.

ВОЗ рассматривает подготовку к чрезвычайным ситуациям в мировом здравоохранении как одну из ключевых тем для обсуждения на ассамблее. В заявлении, распространенном в преддверии форума, она призвала "готовиться к новой пандемии уже сейчас". На сессии планируется принять резолюцию "об усилении подготовки к чрезвычайным ситуациям в здравоохранении". В проекте документа, насчитывающем в англоязычной версии семь страниц, к странам обращен призыв "отдать приоритет на высшем политическом уровне" решению этой задачи. Говорится также о необходимости обеспечить "надлежащее вознаграждение" для профессионалов здравоохранения, о том, что важно вести подготовку медперсонала и "повышать роль работников здравоохранения на местах".

Как подчеркнули в ВОЗ, ассамблея призвана подтвердить, что мировое сообщество не отступит от решения ключевых задач в сфере здравоохранения, включая иммунизацию, улучшение здоровья пожилых людей, борьбу с туберкулезом и гриппом. На форуме будет обсуждаться 10-летний план борьбы с "забытыми" тропическими болезнями, а также проблема менингита, эпилепсии и других неврологических расстройств, вопросы питания детей и матерей.

Вопрос о Тайване

Предметом дискуссии вновь, как и в мае, встанет вопрос о том, приглашать или нет для участия в ней в качестве наблюдателя Тайвань. В минувшую пятницу США призвали руководство ВОЗ направить такое приглашение. В мае участники сессии отложили принятие решения на этот счет, постановив вернуться к рассмотрению этого вопроса в ходе второй части сессии.

Как пояснил на брифинге в пятницу специалист по правовым вопросам ВОЗ Стивен Соломон, вопрос о том, приглашать или нет Тайвань на ассамблею в качестве наблюдателя "продолжает оставаться прерогативой стран-членов". Он напомнил, что с 1997 года "этот вопрос возникал 14 раз, и каждый раз принималось решение против приглашения Тайбэя.

Тайвань не является членом ВОЗ. Пекин указывает на принадлежность самоуправляемого острова Китаю и препятствует его доступу к международным структурам. Однако с 2009 по 2016 год, в период потепления отношений в правление на острове партии Гоминьдан, Тайбэю было разрешено участвовать в работе ассамблеи здравоохранения на правах наблюдателя.

Итоги дискуссий в мае

Проходившая в мае в режиме телеконференции из-за пандемии первая часть 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения была посвящена борьбе с коронавирусом. Двух дней форума было недостаточно для обсуждения других актуальных вопросов. Ассамблея приостановила работу, приняв решение продолжить ее позже в 2020 году.

В резолюции, принятой на сессии 19 мая, члены ВОЗ заявили, что население планеты должно иметь "всеобщий, равноправный и своевременный доступ" к качественным и доступным по цене средствам от COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание). Ассамблея поручила генеральному директору ВОЗ "в кратчайшие возможные сроки" начать "процесс беспристрастной, независимой и комплексной оценки" действий ВОЗ в связи с пандемией.