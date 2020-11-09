В Санкт-Петербурге приостанавливают работу фуд-кортов и массовые мероприятия в помещениях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга из-за роста числа заразившихся коронавирусом вводят на территории города новые ограничительные меры, которые вступают в силу с понедельника. На период до 29 ноября в городе приостанавливают работу фуд-корты, а также вводится запрет на массовые мероприятия в помещениях.

По последним данным, в Санкт-Петербурге выявили 70 023 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения 42 789 человек, умерли 4 162. За последние сутки в городе выявлен 1 331 случай заражения - максимум за время пандемии. Как сообщили в пресс-службе Минздрава РФ, в связи с ростом заболеваемости на территории города в Санкт-Петербург приедут первый замминистра здравоохранения РФ Игорь Каграманян и помощник министра Оксана Гусева для оказания организационно-методической поддержки местным властям.

Ограничения для общепита

Согласно новому постановлению городского правительства, с 9 по 29 ноября в Санкт-Петербурге приостанавливается деятельность фуд-кортов и фуд-плейсов, за исключением тех, что расположены на вокзалах, в аэропорту и на АЗС. Кроме того, сохраняет свое действие временное ограничение на работу предприятий общественного питания с 23:00 до 06:00. В это время посетителям запрещается там находиться.

Также приостанавливается доступ посетителей в детские игровые комнаты, которые расположены в объектах торговли и в зданиях торговых центров. При этом открытыми остаются детские игровые комнаты площадью не более 50 кв. метров, находящиеся на территории предприятий общественного питания. Работа аттракционов под открытым небом разрешена при соблюдении определенных санитарных требований.

Жителям города также рекомендовали воздержаться от поездок в другие регионы и за пределы России.

Запрет на массовые мероприятия

В указанный срок в Санкт-Петербурге ограничивается проведение массовых мероприятий численностью более 70 человек в зданиях, строениях, сооружениях и расположенных в них помещениях. Исключение составляют мероприятия, которые проводятся в помещениях организаций культуры и физкультурно-спортивных организаций. Торжественная регистрация брака разрешается, если в помещении, помимо сотрудников ЗАГСа, находятся не более 20 человек. Уличные спортивные, культурные и зрелищные мероприятия, при условии обязательного использования зрителями средств индивидуальной защиты органов дыхания и соблюдения дистанции между ними не менее 1,5 метра, разрешены.

Переход работников на удаленку

Работодателям до 9 ноября рекомендовано перевести на удаленную работу сотрудников старше 65 лет, имеющих хронические заболевания, а также не менее 30% работников иных категорий. Кроме того, до 9 ноября исполнительные органы власти Санкт-Петербурга должны перевести на дистанционную работу не менее 30% гражданских служащих и работников, которые не являются гражданскими служащими.

Смешанная форма обучения для школьников

Вице-губернатор города Ирина Потехина ранее сообщила, что после выхода с продленных до двух недель осенних каникул школьники вместе с их родителями могут сами определиться - продолжать очное обучение или перейти на дистанционное. Для этого нужно написать соответствующее заявление. При этом, согласно новому постановлению правительства города, с 9 ноября по 27 декабря государственные организации дополнительного образования смогут реализовывать свои программы только дистанционно.

По данным пресс-службы вице-губернатора города Евгения Елина, деятельность частных организаций дополнительного образования ограничиваться не будет - в этом случае "родители самостоятельно оплачивают занятия детей и берут на себя ответственность за безопасность ребенка". По словам Елина, под запрет не попадают музыкальные, спортивные школы, школы искусств - так как они относятся к учреждениям предпрофессионального образования.

Контроль за соблюдением ограничений

По словам Елина, с начала этой недели власти города намерены "резко ужесточить" контроль за соблюдением введенных ограничительных мер. По его словам, "основная болезненная история" - это соблюдение масочного режима в общественном транспорте, в торговых центрах, а также работа организаций общественного питания соответственно установленному графику. После 23:00 планируется проводить совместные рейды властей с полицией и сотрудниками Роспотребнадзора.