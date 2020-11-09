В Латвии вступает в силу режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

РИГА, 9 ноября. /ТАСС/. Режим чрезвычайного положения (ЧП) вступает в силу в понедельник в Латвии из-за распространения коронавируса нового типа. Он будет действовать до 6 декабря и предусматривает запрет на проведение всех публичных мероприятий, на предоставление связанных с развлечениями и отдыхом услуг, а также ограничения на работу мест общественного питания и торговых центров.

Решение о введении в Латвии четырехнедельного режима ЧП было принято на заседании правительства республики и Совета по кризисному управлению 6 ноября. Во время режима ЧП в стране будут отменены и запрещены все очные публичные мероприятия, за исключением собраний, шествий и пикетов на открытом воздухе при участии не более 50 человек. На частных мероприятиях вместе смогут собираться не более 10 человек и не более двух семей. Места проведения культурных, религиозных и спортивных мероприятий смогут работать с 06:00 до 20:00.

Кроме того, будут отменены и запрещены все спортивные мероприятия и соревнования, за исключением состязаний, включенных в календарь международных олимпийских федераций, и тренировок взрослых сборных, которые должны будут проходить без присутствия зрителей. Правительство также постановило, что в период режима ЧП в Латвии будет ограничена работа торговых центров. По выходным и праздничным дням в них будут работать только продовольственные магазины, аптеки, ветеринарные аптеки и зоомагазины, книжные магазины, места торговли прессой, магазины оптики, магазины гигиенических и хозяйственных товаров, места оказания телекоммуникационных услуг.

На время действия режима ЧП в Латвии будет запрещено предоставление ряда связанных с развлечением и отдыхом услуг. Запрет распространяется на работу баров, ночных клубов и дискотек, аквапарков, саун и спа, катков и игровых залов, мест для проведения детских праздников, детских развлекательных центров и игровых комнат, а также комнат по присмотру за детьми. В местах общественного питания еду можно будет купить только навынос. В период режима ЧП ученики старших классов и студенты будут учиться удаленно, а учащиеся начальных и средних классов - очно. Также будут открыты детские сады.

Согласно местному законодательству, режим ЧП вводится на определенный срок, но не более чем на три месяца. Он может быть отменен досрочно, если угроза инфицирования будет предотвращена или устранена. За нарушение ограничений или запретов, установленных на время режима, предусмотрен штраф в размере от €10 до 2 тыс. для физических лиц и от €140 до 5 тыс. - для юридических.

Коронавирус в Латвии

Первый случай заражения коронавирусом в Латвии был зафиксирован 2 марта. С тех пор выявлено 8 095 инфицированных, 97 из них умерли, 1 466 выздоровели, а число госпитализированных пациентов приблизилось к критической отметке. На лечении в больницах страны сейчас находятся 263 пациента с инфекцией, 251 из них - в состоянии средней степени тяжести, 12 - в тяжелом. Всего в Латвии на данный момент доступно около 250 мест для стационарного лечения пациентов с коронавирусом. Как заявили в Минздраве, с больницами страны достигнуто соглашение по поводу дополнительных 300 мест для инфицированных.