Аномально теплая погода ожидается в некоторых регионах России

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Аномально теплая погода ожидает большинство регионов азиатской территории России в течение недели. Исключением станет лишь Якутия, а самые яркие аномалии, до 20 градусов выше нормы, прогнозируются в Красноярском крае, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На большей части азиатской территории России аномально теплая погода прогнозируется. В среднем отклонения от нормы в Западной Сибири в течение недели на 6-10 градусов, в Средней Сибири - на 8-15 градусов. Только в Якутии в первой половине недели прогнозируется погода около и даже чуть ниже нормы", - сообщил он.

По словам Вильфанда, особенно яркие погодные аномалии будут наблюдаться в Красноярском крае в первой половине недели, когда температура будет выше климатической нормы на 20 градусов.

"В Красноярском крае прогнозируется температура выше нормы сразу на 20 градусов. Там, в Новосибирской, Томской, Омской областях дневные температуры будут положительные. Невероятное тепло", - отметил он.