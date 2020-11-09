Пожар на мусорном полигоне в пригороде Владивостока не повлиял на вывоз мусора

ВЛАДИВОСТОК, 9 ноября. /ТАСС/. Пожар площадью около 1,2 тыс. кв. м на территории мусорного полигона в пригороде Владивостока не повлиял на работу по вывозу мусора из Владивостока и его спутника - Артема. К утру понедельника тление продолжается, засыпать последние очаги планируется в течение дня, сообщил ТАСС первый заместитель генерального директора "Приморского экологического оператора" Сергей Лазарев.

Пожар начался вечером в субботу. По предварительной версии, произошло внутреннее возгорание, которое перекинулось на незасыпанный участок.

"Открытого огня уже нет со вчерашнего дня, однако тление идет. За сегодня мы планируем засыпать его полностью. Процесс вывоза мусора из городов, которые обслуживает полигон, не останавливался", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что в течение всего времени горения ветер дул в сторону моря и дым во Владивосток не сносило. По его словам, при горении мусорных полигонов пожарные машины практически бесполезны, самая главная задача - засыпать полигон землей, чтобы не допустить продвижения огня.

Лазарев отметил, что в мае на этом полигоне также произошел пожар, его площадь была гораздо больше. Этот опыт позволил принять меры, благодаря которым сейчас удается оперативно ликвидировать возгорание.