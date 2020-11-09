Жители Приамурья собирают подарки, чтобы поддержать врачей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 ноября. /ТАСС/. Предприниматели в Благовещенске собирают подарки, чтобы поддержать врачей, которые работают с заразившимися коронавирусом пациентами. Крем для рук, увлажняющие маски для лица и сладости они закупают на собственные средства и деньги, которые перечисляют им неравнодушные люди, сообщила в понедельник ТАСС соавтор инициативы Оксана Разумеева.

"Многие врачи говорят, в том числе и в социальных сетях, что им сложно не только физически, но и морально. И чтобы приободрить их, поддержать не только словом, пришла идея собрать небольшие подарочные наборы для медиков. В первую очередь для сотрудников скорой помощи и участковых врачей. Пока мы собрали 60 наборов", - рассказала Разумеева.

Акцию назвали "Врачи - наши герои". В каждый подарочный набор волонтеры кладут увлажняющую маску для лица и медицинский крем для рук, баночку меда и сладости. "Врачи практически сутками не снимают защитные маски и перчатки, отчего кожа портится, становится сухой. Поэтому мы кладем такие косметические наборы и, конечно, сладкое", - пояснила Разумеева.

Откликнувшиеся на призыв предприниматели помогают не только деньгами. Например, один из бизнесменов передал пять коробок с мандаринами. К ним докупили десять коробок яблок и такой фруктовый набор передали медперсоналу станции скорой медицинской помощи и городской больницы Благовещенска. Кроме того, врачей скорой помощи угостили домашней выпечкой - волонтер испекла для них булочки.

"Мы хотим вызвать положительные эмоции у медиков, хотим их приободрить, чтобы они улыбнулись. И не увольнялись - есть случаи, когда на эмоциях медики решаются и на такой шаг", - заключила собеседница ТАСС.

С развитием акции предприниматели-волонтеры планируют формировать подарки для медиков из больниц в районах области.

Спортсмены-волонтеры

Уже несколько недель тренеры и спортсмены клуба "Машина" в Благовещенске помогают медикам разгружать медикаменты и мебель, которую перевозили из одного медучреждения в другое для оборудования инфекционных госпиталей. Во время этой инициативы родилась еще одна акция "Без вас никак".

"Когда мы рассказали, что наши спортсмены помогают городской больнице в разгрузке медикаментов, получили невероятный отклик от людей, которые тоже захотели хоть как-то помочь врачам. Тогда и появилась идея запустить акцию "Без вас никак" - название говорит само за себя, ведь без медиков сейчас, действительно, никак. Сначала мы предложили родителям воспитанников наших спортклубов вместе с детьми написать добрые письма врачам и персоналу больницы. К акции активно подключились образовательные учреждения и просто неравнодушные люди", - рассказал руководитель спортклуба Андрей Домашенкин.

За несколько дней спортсменам-волонтерам передали около 350 писем, открыток и поделок. Их авторами стали дети, занимающиеся в спортивном клубе, а также учащиеся четырех школ, посетители двух библиотек, воспитанники интерната и одного детского сада. В ближайшие дни их получат адресаты.

Студенты-волонтеры

По данным Минздрава области, по нормативу нагрузка на врачей составляет 20 человек, однако в дни пандемии из-за нехватки специалистов она увеличилась в четыре раза - до 80 пациентов в день. Из-за этого сменился график работы, рабочий день выездных бригад вместо 19:00 заканчивается в 22:00. На помощь медикам приходят студенты.

"Для работы в инфекционные госпитали и медорганизации направлены порядка 360 студентов-медиков. В поликлиниках работают 69 волонтеров", - сообщили в пресс-службе правительства области.

Студенты медучреждений берут на себя как "бумажную работу" - заполняют необходимую документацию, так и работают в "красной" зоне.

В медучреждениях области находятся 4,3 тыс. пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция", из них на стационарном лечении - почти 1,3 тыс. человек, на амбулаторном - 3 тыс. человек. Всего с начала периода зарегистрировано 7 874 случая коронавирусной инфекции, 63 человека умерли.