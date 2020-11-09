Синоптики сообщили, что похолодание на европейской части России будет затяжным

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Период похолодания на европейской территории России задержится минимум на неделю. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Холодные воздушные массы приходят в начале недели. И такая ситуация будет длиться долго. В течение всей недели будет такой характер погоды на европейской части России", - сообщил он.

Однако, по словам Вильфанда, такие температуры и соответствуют климатической норме для данного периода, хоть и покажутся резким и сильным похолоданием. "Не стоит предаваться сильно печали, температура будет около нормы. Именно такой она и должна быть. И именно в этот период, по климату, температуры становятся отрицательными. Но, конечно, это будет восприниматься тяжело после теплого периода", - отметил метеоролог.

По данным Гидрометцентра, в Москве в понедельник и вторник днем ожидается 2-4 градуса тепла, в среду - 0-2 градуса тепла, в четверг 1 градус мороза - 4 градуса тепла, в пятницу - 2 градуса мороза - 3 градуса тепла, в субботу - 1 градус мороза - 4 градуса тепла.

Ранее метеоролог сообщил, что похолодание на 7-8 градусов ночью и 4-6 градусов днем прогнозируется в регионах Центрального федерального округа (ЦФО).