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В Якутии создадут выездную бригаду врачей для реабилитации детей с ментальными нарушениями

В ее состав войдут нейропсихолог, дефектолог и АВА-терапист

ТАСС, 9 ноября. Общественники организуют выездную бригаду специалистов по реабилитации детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) для работы в отдаленных районах Якутии. Проект "Отряд РАСти" реализуют при поддержке Фонда президентских грантов в Таттинском районе, жителям которого приходится возить детей на реабилитацию за сотни километров в Якутск или Нерюнгри, сообщила ТАСС руководитель проекта, директор Фонда общественной инициативы и социальной поддержки им. Светланы Николаевой "Сырдык Ыра" ("Свет души") Людмила Попова.

"До 30 ноября мы должны сформировать команду специалистов, в которую войдут нейропсихолог, дефектолог и АВА-терапист, который внедряет в поведение детей необходимые для жизни навыки. С декабря по март им предстоит выехать в административный центр Таттинского улуса - село Ытык-Кюель, чтобы провести комплексный курс реабилитации десяти детей с РАС, которые нуждаются в регулярной, не менее двух раз в году, терапии. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой и дефицитом необходимых специалистов в республике, стоимость услуг медиков может возрасти, что потребует от нас поиска дополнительных источников финансирования", - сказала Попова.

Она отметила, что в Таттинском улусе реабилитация требуется десяти детям с РАС. Большинство из них в последний раз проходили курс работы со специалистами весной 2019 года.

"Проезд и курс реабилитации для детей государство оплачивает один раз в год, вторую терапию родители оплачивают сами, как и транспортные расходы, и съем жилья на время курса. Чтобы уменьшить финансовую нагрузку родители стараются получить квоты на одно время, вместе ехать и снимать квартиру. А в 2020 году из-за пандемии коронавируса реабилитационные центры закрыты, специалисты проводят только дистанционные консультации через интернет, но этот вариант не подходит для детей с РАС, которым сложно сидеть за компьютером, а информацию они воспринимают только тактильно", - добавила руководитель проекта.

По словам Поповой, за время реабилитации дети получают навыки, которые помогают им в жизни, но обучение возможно только до наступления подросткового возраста. Кроме того, навыки необходимо регулярно подкреплять, усложняя задачу, в противном случае, они могут быть утрачены. Формат выезда специалистов к детям для проведения курса терапии ранее не был распространен в России, однако в период пандемии, этот метод может быть распространен. Фонд "Сырдык Ыра" планирует распространить практику выездной терапии на территорию всей Якутии, а затем поделиться опытом с другими регионами.

Фонд президентских грантов, инициированный Владимиром Путиным, начал работу в 2017 году. Финансирование получили почти 12,5 тыс. проектов на общую сумму более 26,3 млрд рублей.

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