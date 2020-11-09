"Ъ": законопроект о федеральной территории "Сириус" внесут в Госдуму

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Первый законопроект, описывающий статус федеральных территорий (ФТ), будет в ближайшее время внесен в Госдуму. Проект декларирует создание ФТ "Сириус", которая получит статус публично-правового образования с особым устройством власти, сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ".

Федеральная территория - территориальное образование, которое может быть создано в РФ согласно принятому в 2020 году пакету поправок к Конституции РФ.

По данным "Коммерсанта", федеральная территория имеет особое устройство власти: часть региональных властных полномочий, а также муниципальные полномочия и часть федеральных полномочий будут осуществляться новым органом власти. Часть этого органа власти будет назначена президентом, другая - избираться населением ФТ. Издание сообщает, что федеральная территория "Сириус" будет иметь отдельный от бюджетной системы Краснодарского края бюджет. Кроме того, в ее управление передадут олимпийские объекты в Имеретинской низменности. Краевое законодательство будет действовать на федеральной территории в той части, которая не регулируется законом о "Сириусе", остальное будет регулироваться федеральным законодателем.

Как сообщает газета, данный законопроект предполагает пятилетний переходный период для формирования нового порядка. Что касается основных задач ФТ, то одной из них станет отработка наиболее разнообразных технологий с целью их дальнейшего масштабирования там, где это будет применимо. Одной из главных идей федеральной территории является ее одновременное развитие как современного города на базе олимпийской инфраструктуры (с инновационным ЖКХ, медициной, портом, железнодорожным вокзалом и другими возможностями), крупного полнопрофильного образовательного, научно-технического и инновационного центра, а также туристического центра.

Как сообщила "Коммерсанту" руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева, появление ФТ позволит реализовывать "университетскую" модель комплексного развития территории. По ее словам, ФТ "Сириус" представляет собой инновационный проект городского развития, который будет реализовывать идею открытой территории, интересной для всего населения страны.

В феврале, в соответствии с распоряжением правительства РФ, в Сочи была создана отдельная административно-территориальная единица - поселок городского типа (птг) Сириус. Во время голосования с 8 по 13 октября 2019 года за создание в Имеретинской низменности пгт Сириус высказались более 5 тыс. жителей города. Планировалось, что поселок станет новым деловым и досуговым центром в Сочи и будет привлекать дополнительное количество туристов.