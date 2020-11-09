На тепловизоры и дезинфекцию учебных заведений Хабаровского края выделили 137 млн рублей

ХАБАРОВСК, 9 ноября. /ТАСС/. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев выделил более 137 млн рублей на закупку средств для дезинфекции и тепловизоровов для школ, колледжей, детсадов, детдомов и развивающих центров, сообщается на сайте регионального правительства.

"Из краевого резервного фонда региональному министерству образования и науки будет выделен 21,5 миллион рублей. Средства направят на закупку средств для дезинфекции помещений, а также тепловизоров в краевые учреждения образования <…> Ранее на эти же цели по поручению Михаила Дегтярева было выделено 116 миллионов рублей школам и детским садам", - говорится в сообщении.

Часть средств - 12,2 млн рублей - направят на дооснащение необходимыми средствами детских домов, коррекционных школ и школ-интернатов. Почти 8,5 млн пойдут на эти цели учреждениям профессионального образования. Также будут дооснащены учреждения дополнительного образования.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального правительства, вторая учебная четверть для всех школьников Хабаровского края началась 9 ноября в очном формате.

В конце октября в Хабаровском крае из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией была приостановлена работа театров, цирков и детских игровых комнат. С 5 ноября в крае были установлены новые меры для снижения темпов распространения инфекции. В частности, ввели ограничения на присутствие болельщиков на матчах регулярного чемпионата России по хоккею с мячом и игр чемпионата КХЛ, которые проходят в спортивных объектах закрытого типа.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 18 150 случаев заражения коронавирусной инфекцией, умерли 144 человека. За минувшие сутки зафиксировано 238 новых случаев заболевания.